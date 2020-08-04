Женева, Швейцария, , 21:41 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 219 862 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 18 142 718 человек. Об этом сообщает 4 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 4278 пациентов с COVID-19, общее число зарегистрированных летальных случаев увеличилось до 691 013.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 257 677 новых случаях заражения коронавирусом и 5810 скончавшихся пациентах за сутки.

Лидерами по распространению инфекции остаются США, Бразилия, Индия и Россия.