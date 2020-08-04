Москва, , 20:15 — REGNUM В Москве сотрудниками Госавтоинспекции задержан мужчина, нарушивший правила дорожного движения более 500 раз с начала года. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба столичного управления МВД России.

ГИБДД Duma.gov.ru

По информации ведомства, инспекторами ДПС на улице Зеленоградской был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. У водителя наблюдались признаки опьянения, при этом от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

При оформлении административного материала было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения правил дорожного движения. При этом штрафы он не оплачивал, в связи с чем в отношении него было составлено 189 административных протоколов.

Сообщается, что водитель был задержан и доставлен в ОМВД по району Ховрино для дальнейшего разбирательства, материалы также переданы в суд для принятия решения о привлечении его к ответственности.