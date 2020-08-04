Москва, , 20:12 — REGNUM На «сильнейший в истории» сбой в глобальной системе образования, который способствует усилению неравенства к доступе к знаниям детей и подростков, обратил внимание Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал мировое сообщество к «смелым шагам» для преодоления кризиса в образовательной системе, возникшего из-за коронавирусной пандемии, сообщает 4 августа Синьхуа.

По мнению генсека, образование является «ключом к личностному развитию и будущему общества». В специальной аналитической записке, в которой изложены эти позиции, дипломат предложил провести глобальную кампанию под девизом «Спаси наше будущее!».

А. Гутерреш отметил, что, по оценкам возглавляемой им организации, пандемия затронула в мире более 1 млрд учащихся. Несмотря на предпринятые правительствами меры по организации дистанционного обучения, многие цели обучения до сих пор остаются недостигнутыми.

Генсек особо указал на проблемы, связанные с обучением детей с ограниченными возможностями, а также беженцев и перемещенных лиц, которые относятся к группам наиболее высокого риска, в том числе в образовательных вопросах.