Рим, , 20:10 — REGNUM По данным на вечер вторника, 4 августа, в Италии умерли 35 171 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 5 (днем ранее — на 12), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 200 766 человек, за день этот показатель увеличился на 177 (днем ранее — на 129).

Число подтвержденных носителей выросло на 190 (днем ранее — на 159). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 419. В настоящее время заражены 12 482 человека — на 8 больше, чем днем ранее.