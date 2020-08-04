Рим, , 18:36 — REGNUM Граждане Италии смогут получить разовую выплату в объеме до 500 евро на обеспечение доступа к интернету, передает Sky во вторник, 4 августа.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

Власти ЕС уже утвердили выделение Италии 200 млн евро на эти цели, таким образом, бонусом смогут воспользоваться не менее 400 тысяч граждан. Необходимые решения должны быть в свою очередь утверждены национальными властями в ближайшее время.

Предполагается, что в первую очередь бонусы на покупку компьютеров или планшетов будут получать малоимущие граждане.