Рим, , 18:35 — REGNUM Дети в возрасте до шести лет не будут обязаны носить маски при посещении детских садов, в обязательном порядке маски должны будут носить только сотрудники учреждений, сообщила во вторник, 4 августа, министр образования Италии Лючия Адзолина.

Также не предполагается ежедневно измерять температуру — ни детям, ни воспитателям, но не будет допускаться посещения детских садов теми, кто испытывает проблемы с дыханием.

Во избежание новых заражений провожать ребенка в детский сад сможет только один из родителей. Воспитателям рекомендовано проводить с детьми как можно больше времени на улице и как можно меньше — в помещении.

По данным на 3 августа, в Италии умерли 35 166 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 8). Выздоровели 200 589 человек, за день этот показатель увеличился на 129 (днем ранее — на 231). Число подтвержденных носителей выросло на 159 (днем ранее — на 239). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 229 В настоящее время заражены 12 474 человека — на 18 больше, чем днем ранее.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.