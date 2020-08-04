Ярославль, , 18:32 — REGNUM Медики Ярославской области продолжат получать региональные стимулирующие надбавки за лечение больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Ярославской области.

Врач «Скорой» в Ярославле Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональные выплаты медицинским работникам начислили за апрель и май. Теперь принято решение заплатить и за первый месяц лета.

«Направили дополнительные 80 миллионов рублей из регионального бюджета для стимулирующих выплат медработникам за июнь. Несмотря на то, что ситуация в области стабилизировалась, наши медики спасают людей каждый день. Хотим их поддержать. Всего с начала пандемии мы выделили более 600 миллионов для выплаты надбавок врачам и медицинскому персоналу. Из них около 200 миллионов направлено из регионального бюджета», — заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Региональные выплаты положены за «выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19». Ранее власти разъясняли, что деньги получат врачи и водители «Скорой», участковые врачи и даже уборщицы и буфетчицы, которые работают в ковидных стационарах.

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