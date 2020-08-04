Йошкар-Ола, , 18:31 — REGNUM По результатам анализа динамики эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе Роспотребнадзором согласовано снятие ограничительных мероприятий, соответствующих третьему этапу. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл по итогам заседания оперативного штаба.

«Поэтому предлагаю рассмотреть вопрос о возобновлении деятельности с соблюдением соответствующих рекомендаций торговых центров, бань, кинотеатров без буфетного обслуживания, об открытии парков и скверов», — сказала глава регионального управления Роспотребнадзора Светлана Булатова.

При этом, по ее мнению, необходимо сохранить масочный режим на предприятиях, в организациях и общественных местах, а также на транспорте. Также она считает, что нужно сохранить запрет проведения массовых мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл по состоянию на 4 августа выявили 15 новых носителей коронавируса. Всего в республике подтверждено 3830 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели в республике 3303 человека, таким образом, более 86,24% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели.

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