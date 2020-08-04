Нижний Новгород, , 17:51 — REGNUM Фитнес-центры в Нижегородской области планируется открыть до конца текущей недели. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин в прямом эфире на своей странице в социальных сетях.

Он уточнил, что они откроются в пятницу, или «может даже в четверг».

Губернатор поблагодарил представителей спорт-индустрии за то, что выдержали сложный период и воспользовались мерами поддержки.

Также Никитин отметил, что область перейдет на второй этап снятия ограничений, при этом никаких революционных изменений не произойдет, поскольку многое уже давно открыто. Однако, в частности, салоны красоты смогут возобновить работу без видеонаблюдения. В рамках второго этапа также планируется открыть бани.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 4 августа выявили 109 новых случаев заражения коронавирусом. Это самый низкий показатель за последние более чем три месяца. Всего в области подтверждено 24 345 случаев заражения SARS-CoV-2. До настоящего момента полностью выздоровели 20 409 жителей региона, то есть более 83,83% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели.