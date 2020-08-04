Москва, , 17:49 — REGNUM О микропропусках на российско-белорусской границе, выдаваемых пограничниками РФ для въезда в Белоруссию, сообщает 4 августа РБК.

Ссылаясь на TYT. by, РБК сообщает, что такие данные предоставил отправившийся в Белоруссию российский журналист. Микропропуска необходимо предъявлять пограничникам на территории Белоруссии.

Также журналист заявил, что белорусскую границу не дают пересекать тем, кто едет в страну не по работе, не на учёбу и не к родне. В итоге из-за микропропусков на границе скопилась очередь.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 9 августа состоятся президентские выборы.

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