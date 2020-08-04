Женева, Швейцария, , 17:44 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не получала официальных сведений о вакцине от коронавируса, которая может быть зарегистрирована в России в ближайшее время. Об этом заявил на брифинге 4 августа представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер.

По его словам, в организации видели сообщения СМИ о разработке и испытаниях российской вакцины, однако «не видели никаких официальных данных на этот счёт».

«Если бы что-то официальное было, наши коллеги из Европейского регионального бюро ВОЗ, безусловно, посмотрели бы, о чем идёт речь», — отметил Линдмайер.

Напомним, чуть ранее представитель ВОЗ заявил, что в организации рассчитывают на соблюдение Россией всех стандартов по безопасности при подготовке к производству и использованию вакцины от COVID-19.

Линдмайер напомнил, что в рамках ВОЗ установлены руководящие и регулирующие правила, касающиеся разработки вакцин и лекарственных средств, которым должны следовать все страны — члены организации.

Напомним, ранее накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина от коронавируса должна быть зарегистрирована в России в течение десяти дней. Таким образом, российская вакцина может стать первым в мире зарегистрированным препаратом от COVID-19.

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