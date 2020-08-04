Екатеринбург, , 17:35 — REGNUM В МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» закончит работу мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Свердловской области Павел Креков на брифинге.

Сейчас в медучреждении долечат 29 больных, которые уже госпитализированы. В дальнейшем госпиталь свернут и переместят на площадку Центра медицины катастроф.

Медучреждение «прошло проверку боем и отработало достаточно хорошо», считает Креков.

Как сообщало ИА REGNUM, госпиталь открыли 10 июля 2020 года. До этого его держали как резервную площадку.

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