Белград, , 17:16 — REGNUM В Сербии за последние сутки зафиксировано 287 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных возросло до 26 738. Об этом сообщило 4 августа министерство здравоохранения республики.

Сообщается также, что за сутки в больницах Сербии скончались ещё семь пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев увеличилось до 605.

Напомним, днём ранее власти Сербии сообщали о 258 выявленных случаях заражения коронавирусом и восьми скончавшихся пациентах за суки.