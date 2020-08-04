Москва, , 17:17 — REGNUM Требование к соблюдению социальной дистанции в кинотеатрах Москвы несёт в себе и определенные плюсы для посетителей не только с точки зрения безопасности, но и удобства. Об этом 4 августа заявила президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Представитель индустрии напомнила, что на данный момент залы могут быть загружены лишь на половину от своей вместимости. При этом зрителей рассаживают по принципу шахматной доски — между каждым из них должно быть свободное место.

«Никто не будет над ухом сидеть и аппетитно чавкать попкорном», — сказала Зинякова.

Она отметила, что в кинотеатрах большое внимание уделяется проверке рабочего персонала на предмет возможного заражения коронавирусом.

«У нас есть одно из требований — обязательное тестирование сотрудников. Помимо тестов есть обязательные ежедневные замеры температуры», — сказала Зинякова.

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