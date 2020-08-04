Симферополь, , 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа. Глава ведомства Сергей Шахов поручил представить девочку к награде. Известно, что девочка приехала из Тулы, спасённый ею мальчик — из Когалыма.

«В социальных сетях и СМИ появилась информация о спасении пятилетнего мальчика из бассейна. На размещенном видео видно, как пятилетний мальчик Арсений катался на самокате и упал в бассейн. В ту же секунду семилетняя девочка не раздумывая, как была в платье — бросилась в бассейн и спасла жизнь не умеющему плавать мальчишке. Такой поступок без сомнений заслуживает уважения и поощрения», — сказал Шахов.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают контакты родителей ребенка, готовятся необходимые документы.