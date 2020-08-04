Москва, , 16:55 — REGNUM В Москве на следующей неделе ожидается значительное понижение температуры, на смену солнечной погоде придут «противные осенние дожди», заявила 4 августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Дождь в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В начале следующей недели дневная температура будет на уровне +20 °C. А вот с середины недели, с 13−14 числа, дневная температура будет на уровне +15 °C», — приводит её слова РИА Новости.

Специалист отметила, что в течение следующей недели ожидается облачная погода. За счёт этого ночи не будут очень прохладными, столбики термометров будут находиться в диапазоне +13…+15 °C, однако и в дневные часы солнце не будет прогревать воздух.

Как долго продержится такая погода в столице, синоптики пока однозначно сказать не могут.