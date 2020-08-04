Екатеринбург, , 16:50 — REGNUM Меры противодействия «бытовой» и «деловой» коррупции и результаты социологического исследования, проведенного в конце 2019 года в целях оценки общего уровня коррупции в Свердловской области, обсудили на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое по поручению главы региона Евгения Куйвашева провел первый заместитель губернатора Алексей Орлов.

По словам директора департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхама Ширалиева, в опросах приняли участие около 900 респондентов, среди которых как рядовые уральцы, так и предприниматели, которые ведут свой бизнес на территории региона.

«Итоги соцопросов показывают, что среди факторов, провоцирующих возникновение коррупции, существенную роль играют не только действия чиновников, но и устоявшиеся представления граждан о возможности решения проблемы неформальным способом. Чтобы исключить такую возможность «неформального» решения проблем, на протяжении последних лет мы ведем активную цифровизацию процессов государственного и муниципального управления, а также развиваем сеть многофункциональных центров», — отметил Алексей Орлов.

Евгений Куйвашев не раз подчеркивал, что минимизация прямого общения гражданина с чиновником остается основным методом борьбы с «бытовой» коррупцией. Так, региональная сеть многофункциональных центров на сегодняшний день насчитывает 123 офиса облуживания и 914 «окон», через которые предоставляют услуги жителям области. Растет востребованность в дистанционном получении услуг и со стороны самих уральцев — на едином портале госуслуг зарегистрировано 90% жителей области, что на четверть больше, чем в предыдущем году.

Кроме того, для профилактики «деловой» коррупции в прошлом году для субъектов малого и среднего предпринимательства под брендом «Мой бизнес» были открыты 5 «окон» обслуживания в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин добавил, что на его взгляд и, судя по оценке членов предпринимательского объединения, на сегодняшний день «потенциал коррупционных проявлений в регионе находится не на той стадии, чтобы быть болевой точкой и ключевой проблемой для бизнеса».

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин рассказал, что в Свердловской области на сегодняшний день действуют более сотни субъектов общественного контроля, и, по его словам, система продолжает формироваться. «Мы стремимся к тому, чтобы быть действенной площадкой для коммуникации власти с людьми, эффективным каналом обратной связи в вопросах реализации национальных проектов, обеспечения контроля качества исполнения принимаемых решений», — отметил он.