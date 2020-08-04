Белгород, 4 августа 2020, 16:49 — REGNUM Движение по двум путепроводам официально открыли 4 августа в Белгороде. Общая стоимость строительства транспортных развязок составила свыше миллиарда рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Накануне Дня города для автомобилистов открыли полноценное движение на пересечении улиц Сумская — Чичерина и Студенческая — Калинина. Строительство объектов проходило в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» за счёт федеральных средств, которые регион получил в дополнение к основному траншу за достижение наилучших показателей по итогам исполнения нацпроекта в 2019 году.
Работы на объектах удалось завершить досрочно.