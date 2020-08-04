Москва, , 16:34 — REGNUM В Москве уже более 42 тысяч пассажиров общественного транспорта оштрафованы за нарушение масочного режима, который действует с 12 мая. Об этом сообщается 4 августа в Telegram-канале оперативного штаба столицы.

Люди в масках у метро Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сейчас рейды проводят в вестибюлях, на станциях метро и в наземном общественном транспорте», — говорится в сообщении.

На какую именно сумму собрано штрафов, в оперштабе не уточнили, однако напомнили штраф за нарушение масочного режима составляет 5000 рублей.

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее в департаменте транспорта Москвы сообщили, что на станциях Московского метрополитена проводятся рейды по проверке наличия у пассажиров средств индивидуальной защиты.

При этом отмечалось, что главная цель таких рейдов — не взыскание штрафов, а информирование пассажиров о необходимости ношения масок и перчаток. При отсутствии у пассажира средств защиты контролёры рекомендуют приобрести их в кассах метро или вендинговых аппаратах, заявили в департаменте.

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