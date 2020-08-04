Симферополь, 4 августа 2020, 16:31 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Мирновского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым, причиной стало отсутствие воды.
«Введен режим ЧС на территории сельского поселения. Для жителей организован подвоз воды», — цитирует Крыминформ председателя Мирновского сельского совета — глава администрации поселения Наталью Лапшину.
Причиной стало пересыхание скважины — вода из неё ушла из-за длительной жары. В результате без воды остались около 1,8 тыс. человек. Для решения проблемы планируется построить новый трубопровод, его обещают ввести в строй до 15 августа.