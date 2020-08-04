Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Жителей Санкт-Петербурга предупредили о сильном ливне в ночь на среду, 5 августа. Об этом 4 августа сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ливень в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По прогнозу, ночью 5 августа в Санкт-Петербурге ожидается дождь, в отдельных районах сильный, в первой половине дня местами небольшой дождь.

Ветер ночью юго-восточный, южный, днём юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +15…+17 гр., днём +20…+22 гр.

«Атмосферное давление будет ночью слабо понижаться, днём повышаться», — говорится в сообщении.

Отметим, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщал, что сухая и теплая погода в город вернется во второй половине недели, когда на смену циклону придет антициклон.

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Утром 4 августа Петербург оказался под влиянием обширного атмосферного фронта.

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