Калуга, , 16:22 — REGNUM Положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены в Калужской области у 25 человек за последние сутки, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 338 положительных результата тестов. 1 тыс. 223 человек находятся на лечении, 6 тыс. 59 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (320), в Обнинске (150), в Боровском районе (128), в Жуковском районе (85), Малоярославецком районе (84), и в Людиновском районе (74).

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области за сутки выявлено 26 носителей коронавируса