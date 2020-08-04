Брянск, , 16:21 — REGNUM О затягивании сроков сдачи жилья беспокоятся участники долевого строительства многоквартирного дома по улице Степной в Брянске. Выездное совещание на «проблемном» объекте провёл 4 августа прокурор Брянской области Александр Войтович, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Жилой дом строило ООО «Брянскстройразвитие», в настоящее время признанное банкротом. Дольщики переживают, что многоэтажка останется незавершённой. С инициативной группой участников долевого строительства встретился прокурор области, руководители города, профильных департаментов и муниципальных предприятий. Сейчас на объекте заканчивают монтаж систем отопления, определены мероприятия, необходимые для подачи тепла. К дому обустроят подъездные пути и оборудуют парковки на прилежащей территории. Планируемый срок сдачи объекта определён на IV квартал 2020 года.

По факту хищения руководством ООО «Брянскстройразвитие» денежных средств участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на улицах Степной и Желябова возбуждено уголовное дело.