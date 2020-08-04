Варшава, , 16:10 — REGNUM Главной героиней нового «боевого пропуска» в игре «Гвинт: Ведьмак. Карточная игра» стала Цири. Об этом сообщается 4 августа на официальном сайте проекта.

При покупке «боевого пропуска» геймеры смогут получить несколько уникальных обликов для Цири. Помимо этого, разработчики пообещали каждую неделю выкладывать новые истории о приключениях героини.

Напомним, «Гвинт» — это многопользовательская карточная игра, основанная на популярной польской франшизе «Ведьмак». Её релиз состоялся в 2018 году.

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