Ирвайн, США, , 16:01 — REGNUM Сотрудники Blizzard Entertainment начали передавать по офису анонимный опрос, позволяющий узнать размер заработной платы коллег. Об этом 4 августа сообщает игровой журналист Джейсон Шрайер на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1290440119397253120

Таким образом сотрудники компании пытаются добиться справедливости в отношении низких заработных плат. При этом глава Activision Blizzard Бобби Котик продолжает получать около $40 млн в год.

В 2019 году внутренний опрос по компании показал, что большая часть работников недовольна размером выплат. После этого руководство пообещало увеличить заработную плату.

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