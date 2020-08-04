Екатеринбург, , 16:39 — REGNUM «Эпидемиологическое благополучие» в сфере заболеваемости COVID-19 в Свердловской области легко может сойти на нет, заявила замглавы Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарёва.

Сейчас область находится на плато по коронавирусу и «идёт вниз», уточнила руководительница в эфире портала «Е1». Но ситуация может резко измениться.

«То хрупкое эпидемиологическое благополучие, которое наступило в последнюю неделю, может нарушиться», — сказала Пономарёва.

Всё зависит от того, как жители Свердловской области будут соблюдать меры предосторожности, уточнила представитель Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 4 августа 2020 года, в Свердловской области подтверждено 182 новых носителя коронавируса за прошедшие сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области подтвердили ещё девять смертей от COVID-19

Читайте развитие сюжета: В Екатеринбурге свернут госпиталь для больных COVID-19 в «Экспо-центре»