Санкт-Петербург, , 15:50 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, согласно которому МФЦ открываются во всех районах Ленинградской области, а в «жёлтой» зоне (со средним уровнем распространения коронавируса) фуд-корты смогут возобновить работу в торговых центрах. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе областной администрации.

Закрытый фуд-корт в торговом комплексе Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом снято ограничение по работе предприятий общепита в торговых центрах и торговых комплексах второй («жёлтой») зоны. Кафе и ресторанам здесь разрешено открыться при условии использования до 50% посадочных мест, с расстоянием между столами не менее чем 1,5 метра. Также остается обязательное условие обработки посуды в посудомоечных машинах при температуре 95 градусов либо использование одноразовой посуды.

«В первой («красной») зоне фуд-корты в торговых центрах могут осуществлять обслуживание только навынос за пределы зданий торговых комплексов», — уточнили в в обладминистрации.

Также новым постановлением сняты ограничения в работе многофункциональных центров. Во всех районах центры «Мои документы» предоставляют полный перечень услуг без предварительной записи, но посещение МФЦ разрешено строго в масках.

Постановление вступает в силу с момента опубликования, то есть с 4 августа.

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Напомним, с 24 июля распределение районов Ленинградской области по зонам выглядит следующим образом: в первой («красной») зоне — Гатчинский район; во второй («желтой») зоне — Всеволожский Волосовский, Киришский, Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Тихвинский районы и Сосновый Бор, в третьей («зеленой») зоне — Волховский, Лодейнопольский, Подпорожский, Сланцевский, Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский и Лужский районы.

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