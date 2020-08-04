Москва, , 15:44 — REGNUM Сегодня, 4 августа, в России стартовал третий Всероссийский слёт юных туристов, в котором принимают участие 22 субъекта РФ, сообщается на сайте Министерства просвещения.

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В 2020 году слёт юных туристов впервые одновременно проходит и в онлайн-, и в офлайн-форматах. В очном формате запланированы пешие, водные и горные маршруты.

Участникам слёта предстоит показать умение ориентироваться по карте, строить маршрут, ставить палатку и т. д. Завершится III Всероссийский слёт юных туристов 24 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, Всероссийский слёт юных туристов проходит при поддержке Русского географического общества и российских туроператоров.

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