Актау, Казахстан, , 15:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана проводит служебное расследование из-за массового скопления людей на похоронах матери бывшего начальника полиции Мангистауской области, сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что руководство полиции региона не приняло вовремя меры по недопущению нарушения карантина. Похороны прошли 3 августа. Полиция перекрыла для траурной процессии автомобильную дорогу.

Видео с похорон вызвало критику со стороны местных жителей. Кроме того, днем ранее действующий глава полиции Казахстана призвал жителей строго соблюдать запрет на банкеты и поминки.

Позднее сестра покойной Бибижамал Аблазимова записала видеообращение к жителям Мангистау. Она сказала, что семья не просила приходит на похороны, но когда собралось слишком много людей им раздали маски. Аблазимова попросила прощения и сказала, что готова ответить по закону.