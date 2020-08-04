Актау, Казахстан, 4 августа 2020, 15:39 — REGNUM Министерство внутренних дел Казахстана проводит служебное расследование из-за массового скопления людей на похоронах матери бывшего начальника полиции Мангистауской области, сообщили в пресс-службе МВД.
Отмечается, что руководство полиции региона не приняло вовремя меры по недопущению нарушения карантина. Похороны прошли 3 августа. Полиция перекрыла для траурной процессии автомобильную дорогу.
Видео с похорон вызвало критику со стороны местных жителей. Кроме того, днем ранее действующий глава полиции Казахстана призвал жителей строго соблюдать запрет на банкеты и поминки.
Позднее сестра покойной Бибижамал Аблазимова записала видеообращение к жителям Мангистау. Она сказала, что семья не просила приходит на похороны, но когда собралось слишком много людей им раздали маски. Аблазимова попросила прощения и сказала, что готова ответить по закону.