Владимир, , 15:43 — REGNUM В получении взятки в особо крупном размере подозревают бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области. Чиновник получила свыше миллиона рублей за «нужный» контракт, сообщили 4 августа в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в 2019 году женщина, являясь председателем комиссии по закупке, сообщила генеральному директору строительной фирмы, что может обеспечить ему победу на электронном аукционе. Подрядчик должен был заключить контракт на строительство социального объекта в рамках реализации национального проекта. Сумма контакта составила более 68 млн рублей. В феврале 2020 года подозреваемая через подконтрольное юридическое лицо получила от предпринимателя 1,5 млн рублей — взятку оформили посредством заключения фиктивных договоров гражданско-правового характера. При получении ещё 1,1 млн рублей госслужащую задержали.

Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.