Москва, , 15:35 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России. Об этом 4 августа сообщается на официальном портале правовой информации.

Таблетки Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень стратегически значимых лекарственных средств, производство которых должно быть обеспечено на территории РФ», — говорится в тексте распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин отметил, что список за последние десять лет не менялся, включая 57 позиций.

По словам главы правительства, в новый список будут включены 215 позиций необходимых и важнейших лекарств. Среди них препараты для лечения орфанных и социально значимых заболеваний.

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