Екатеринбург, , 15:32 — REGNUM Больше всего пациентов с COVID-19 в Свердловской области — это люди от 30 до 49 лет. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарёва.

По словам Пономарёвой, 37,3% заболевших — пациенты 30−49 лет. На втором месте по заболеваемости — пациенты возрастом от 50 до 64 лет (22%). 14% заболевших — лица старше 65 лет. Ещё 13% — пациенты 18−29 лет.

«Если каждый человек будет соблюдать все меры предосторожности, дальнейшего роста заболеваемости можно будет избежать», — добавила руководительница в эфире портала «Е1».

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 21 361 случай заражения коронавирусом.