Брянск, , 15:24 — REGNUM Кассир онлайн-казино, в результате незаконной деятельности которого было выведено за границу более 63 млрд рублей, предстанет перед судом в Брянске. Организатор и другие члены группы объявлены в международный розыск, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный Следственный комитет.

По версии следствия, онлайн-казино работало в Брянске с октября 2014 года по май 2019 года, его организовали трое местных жителей. В арендуемых офисных помещениях принимались ставки для игры на информационном ресурсе 1xbet. В обязанности женщины-кассира входил приём наличных денег от граждан с последующим их зачислением на виртуальные счета в личных кабинетах игроков на интернет-сайте. Азартные игры проводились без получения соответствующей лицензии. В результате работы онлайн-казино был получен доход в общей сумме более 63 млрд рублей. Организатор переводил деньги на свои заграничные счета, а затем распределял между членами организованной группы.

Уголовное дело в отношении обвиняемой выделено в отдельное производство, материалы в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу. Организатору и членам группы заочно предъявлены обвинения, они объявлены в международный розыск. На недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей наложен арест.