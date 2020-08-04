Грозный, , 15:14 — REGNUM Из Москвы в Чечню были доставлены более 100 жителей республики, опозоривших своим поведением чеченский народ. Молодые люди были задержаны в столице России за употребление наркотических и психотропных веществ.

С возвращенными прошла беседа с участием советника главы Чечни — депутата Госдумы Адама Делимханова, заместителя председателя правительства по силовому блоку Абузайда Висмурадова, главы МВД Чечни Руслана Алханова, начальника управления Росгвардии по ЧР Шарипа Делимханова. В присутствии родных опозорившихся молодых людей и представителей духовенства представители власти высказали слова осуждения, пишет ИА «Грозный-Информ».

"Вместо того чтобы учиться, заниматься спортом, вы ведете неподобающий нам образ жизни, ставя в неловкое положение своих родных. Мы под руководством главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова делаем все возможное, чтобы наш народ жил и процветал, а из-за таких отдельных личностей судят всю нацию», — выразил свое отношение к возвращенным землякам Адам Делимханов.

Его поддержал министр внутренних дел Чечни. По словам Руслана Алханова, за такое поведение и нарушение закона будут возвращаться из других субъектов РФ на родину все недостойные уроженцы республики. Здесь для них найдут способы воздействия, привлекая к тяжелому труду.

«Мы дадим им самую тяжелую работу и будем следить за тем, как они ее выполняют. Если родители не могут справиться с такими сыновьями, то мы сможем», — цитирует министра ИА «Чечня Сегодня».