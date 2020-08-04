Стокгольм, , 15:13 — REGNUM Число летальных случаев в Швеции от COVID-19 за сутки увеличилось на три человека. Такие данные 4 августа обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику.

В общей сложности от COVID-19 в Швеции умерли уже 5 747 человек. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 81 181 человек. За сутки было выявлено 169 новых случаев заражения.

По состоянию на 4 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 40 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь. Всего за время пандемии в стране интенсивной терапии подверглись 2 523 человека.