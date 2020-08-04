Майкоп, , 15:16 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее, по данным на 10:00 4 августа, достигло 2880, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального минздрава. За минувшие сутки в республике, как и днем ранее, выявили 25 носителей инфекции.

Накануне в Адыгее выздоровели девять пациентов с COVID-19. Всего в республике к настоящему времени после заражения коронавирусом вылечились 2164 человека, или более 75% лиц с подтвержденным диагнозом. Умер в регионе 21 носитель инфекции — за прошедшие сутки это число не увеличилось.

Напомним, в настоящее время Адыгея находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. При этом в республике продолжает действовать режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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