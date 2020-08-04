Екатеринбург, , 15:24 — REGNUM Несовершеннолетняя преступность в Свердловской области в первую половину 2020 года ощутимо снизилась. Об этом заявила замначальника отдела управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних свердловского ГУ МВД РФ Лилия Будкевич на пресс-конференции.

В первые шесть месяцев 2020 года детьми и подростками было совершено на 11% меньше преступлений, чем в аналогичный период предыдущего года.

«Если сравнивать с 2015 годом, то подростковая преступность сократилась практически в два раза», — отметила Будкевич.

За первые полгода 2020 года несовершеннолетние совершили 788 преступлений — в основном небольшой и средней тяжести. Чаще всего совершаются кражи и грабежи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Курганской области за первые пять месяцев года детская преступность выросла на 41,7%.

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