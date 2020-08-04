, 15:07 — REGNUM Более 30 сайтов-двойников Росреестра получили от незаконной перепродажи сведений около 3,7 млрд рублей в 2019 году. Об этом сообщает 4 августа пресс-служба Росреестра.

Роскомнадзор на основании судебных постановлений заблокировал 34 таких сайта. В Росреестре напомнили, что сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) может предоставлять только их ведомство и Федеральная кадастровая палата.

Информацию о недвижимости можно получить онлайн на публичной кадастровой карте Росреестра. Сайты-двойники действуют незаконно, на них в Росреестр жалуются граждане и организации.

«По предварительным оценкам, теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами указанных сайтов, за 2019 год составил 3,7 млрд рублей», — рассказал замруководителя Росреестра Максим Смирнов.

Ведомство готовит изменения в законодательство по запрету перепродажи сведений из ЕГРН, создания сайтов-двойников, а также по введению за это административной ответственности.