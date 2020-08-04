Горячий Ключ, Краснодарский край, , 15:01 — REGNUM Заместитель главы города Горячий Ключ Краснодарского края, проходивший лечение от COVID-19, скончался, об этом 4 августа на странице в Instagram сообщил глава Горячего Ключа Александр Кильганкин.

https://www.instagram.com/p/CDd0l0Nph 4 /

«Трагическая новость сегодня потрясла нас всех. Скончался наш коллега, мой заместитель Николай Батманов. Ему было всего 54 года. Николай Дмитриевич проходил лечение от коронавируса в краевой инфекционной больнице. К сожалению, болезнь оказалась сильнее», — написал глава города.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20-х числе июля на территории Краснодарского края постепенно растёт суточное число заразившихся коронавирусом — 4 августа заражение подтверждено у 113 человек. Общее число случаев заражения достигло 8585, выздоровели 7353 человека, 117 скончались.