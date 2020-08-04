Москва, , 15:06 — REGNUM Традиционное кино не исчезнет из-за развития онлайн-кинотеатров. Об этом 4 августа заявил гендиректор Объединенной сети кинотеатров «Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Умрет ли кино в нашем традиционном понимании? Нет, не умрёт. Такие же мысли появлялись, когда появился телевизор. Кинотеатральный показ развивается», — сказал Васясин.

В качестве одного из доказательств своих слов представитель индустрии отметил, что приличную девушку на свидание домой посмотреть фильм на онлайн-платформе не получится. Для этого придётся идти в традиционный кинотеатр.

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