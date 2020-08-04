Ташкент, , 14:56 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года в Узбекистане зарегистрировано 75,5 тыс. браков, что на 27,5% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

За отчетный период органы ЗАГС зарегистрировали 12,8 тыс. разводов, что на 20% меньше, чем годом ранее. Самый высокий уровень разводов наблюдается в Ташкенте, Сырдарьинской, Андижанской и Навоийской областях.

Более половины всех разводов — 52,9% происходит между парами без детей, 27,5% — в семьях с одним ребенком и 19,6% — с двумя и более детьми.

Напомним, в декабре 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился с молодежью в школе имени Мухаммада аль-Хорезми. Он назвал неприятными показатели по числу разводов в республике.