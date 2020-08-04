Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В Петербурге подтвердили планы построить жилье для судей Верховного суда РФ напротив Охтинского мыса. Такую информацию предоставила депутат Заксобрания Надежда Тихонова, которой ответили в городском комитете по градостроительству и архитектуре (КГА).

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Сейчас готовятся документы по планировке территории: проект межевания и изменения в ППТ в части территории, ограниченной Свердловской набережной, границей зоны ТР3−2, Большеохтинским проспектом и проектируемой магистралью. Жилье будет возведено у гостиницы «Охтинская».

В КГА заметили, что разработали несколько вариантов перемещения судебного квартала, когда на прежнем месте было решено возводить арт-парк «Тучков буян».

«Предложение города о размещении комплекса зданий Верховного Суда на Смольной набережной было поддержано на федеральном уровне», — указали в комитете. При этом жилой комплекс и «общежитие квартирного типа» разместятся на Свердловской набережной.

Между тем далеко не все жители Петербурга выразили свой восторг в связи с открывшимся перспективами. В социальных сетях предлагают поселить судей в Новой Охте или в поселке Шушары, который страдает от новостроек и отсутствия социальной или дорожной инфраструктуры.

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«В Шушарах — хорошо! И чтобы в непосредственных домах «Дальпитерстроя», чтобы судьи, руководствуясь своими «внутренними убеждениями», ходили митинговать и подавать в суд на этого застройщика, а потом сами же разбирали эти дела у себя в судебных залах и принимали решения, согласно своим «внутренним убеждениям»! Вот это было бы весело и интересно», — заметил Александр Т.

Петербуржец Юрий Т. считает, что перевод Верховного суда в Петербург — пустая трата денег, которые можно было пустить на медицину, образование или науку, Виктория Б. предлагает на этом же месте устроить еще один «парк для людей», а Светлана С. призывает сначала сделать дороги. Она опасается, что появление судей на Охте осложнит жизнь простым гражданам.

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"Пусть сначала дороги сделают! Через Большеохтинский мост и так постоянные пробки, а тут еще судьи с мигалками на работу будут кататься!» — возмущена она.

Петербурженка Елена М. и вовсе назвала застройку пятачка перед гостиницей «Охтинская», мимо которой сейчас гуляют горожане по Свердловской набережной, «кровоточащей раной в сердцах жителей района, даже неравнодушных жителей города».

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