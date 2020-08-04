Петрозаводск, , 15:00 — REGNUM В Петрозаводский городской суд Республики Карелия поступила апелляционная жалоба и представление на ранее вынесенный приговор Юрию Дмитриеву, главе карельского «Мемориала». Дата и время рассмотрения судом апелляционной инстанции поступивших жалобы и представления пока не определены. Об этом 4 августа сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 22 июля 2020 года Петрозаводской городской суд огласил приговор историку и правозащитнику Юрию Дмитриеву. Он был признан виновным в совершении сексуального насилия над своей несовершеннолетней приемной дочерью с назначением ему наказания в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев и отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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По статье о порнографии Дмитриев был оправдан. В соответствии с положениями статьи №134 часть 1 Уголовно-процессуального кодекса РФ, за Юрием Дмитриевым признано право на реабилитацию по указанному обвинению.

Отметим, что гособвинение просило назначить осужденному 15 лет колонии.

«В Петрозаводский городской суд Республики Карелия поступили апелляционные жалобы, представление на приговор от 22 июля 2020 года в отношении Дмитриева, — уточнили в суде. — Апелляционные жалобы поданы осужденным, представителем потерпевшей. Прокурором г. Петрозаводска на указанный приговор суда внесено апелляционное представление».

О дате и времени рассмотрения судом апелляционной инстанции поступивших апелляционных жалоб, представления будет сообщено дополнительно.

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