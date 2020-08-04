Самара, , 15:03 — REGNUM Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с командующим Приволжским округом войск национальной гвардии РФ Александром Порядиным и руководителями силовых ведомств региона. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики области.

По сообщению пресс-службы ведомства, Александр Порядин сейчас находится в Самарской области с рабочим визитом. На встрече были рассмотрены вопросы о ситуации в приграничных районах Самарской и Оренбургской областей. Там, у границ, периодически скапливаются иностранные граждане, которые желают вернуться на родину.

Отмечается, что на встрече стороны обсудили и процесс отправки иностранных граждан домой.

По словам Порядина, правительство Самарской области организовало эту работу на высоком уровне. При этом он подчеркнул, что в настоящее время средств и сил национальной гвардии, которые расположены в регионе, достаточно для решения всех стоящих задач.

Дмитрий Азаров поблагодарил командующего и руководителей региональных управлений ФСБ, МВД и Росгвардии за системное взаимодействие.

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