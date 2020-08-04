Монреаль, Канада, , 14:44 — REGNUM В предстоящей игре Assassin's Creed Valhalla можно будет гладить кошек. Об этом разработчики проекта сообщили 3 августа на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1290316643109933056

Главный герой игры Эйвор сможет гладить любых встреченных им кошек. Более того, по словам разработчиков, одну из них можно будет взять в свою команду и попросить охотиться на мышей.

Напомним, релиз Assassin's Creed Valhalla ожидается 17 ноября 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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