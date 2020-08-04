Липецк, , 14:41 — REGNUM 18 новых случаев заражения коронавирусом подтверждены за минувшие сутки в Липецкой области, сообщили в региональном оперативном штабе 4 августа.

Девять новых случаев заражения подтверждено в Липецке, четыре в Грязинском районе, по одному — в Ельце, Задонском, Липецком, Тербунском, Усманском районах. Также за сутки выписаны с выздоровлением 40 человек.

228 пациентов с коронавирусом остаются в стационарах, ещё 644 пациента с лёгкой формой COVID-19 лечатся дома. В больницах также находятся 138 пациентов с подозрением на коронавирус.

Всего за период пандемии в Липецкой области положительные тесты на коронавирус подтверждены у 4612 человека, 3708 человек выздоровели, 22 человека умерли.