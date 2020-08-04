Москва, , 14:48 — REGNUM Товары повседневного спроса продолжат покупать через интернет после пандемии более половины опрошенных жителей России. Таковы итоги исследования сервиса «Яндекс.Взгляд».

Аналитики отметили, что после отмены большинства связанных с эпидемией коронавируса ограничений объём электронной торговли не упал до «докризисного уровня». В долгосрочной перспективе доля онлайн-торговли вырастет.

Даже после отмены всех ограничений до 75% респондентов намерены продолжать онлайн-покупки той или иной категории товаров. Так, 56% респондентов будут чаще, чем до пандемии, покупать через интернет продукты питания. Товары для животных продолжат так покупать 73% опрошенных, косметику и товары личной гигиены — 75%.

Отмечено также, что 36% респондентов целенаправленно ищут в сети товары со скидками.

Опрос проходил июне 2020 года при участии 3 тыс. респондентов.