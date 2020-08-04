Москва, , 14:40 — REGNUM Борьба за умы многомиллиардной аудитории набирает обороты, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя требование президента США Дональда Трампа продать социальную сеть TikTok американской компании Microsoft.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помимо ведущих мировых СМИ, в большей степени имеющих штаб-квартиры в США, ЕС, России, Индии и Китае, важнейший и самый оперативный канал коммуникаций — это социальные сети.

Мировым лидером на сегодня является Facebook, количество его подписчиков превышает 2,5 млрд человек. Успешный разгон совершила китайская соцсеть TikTok, она уже охватывает на конец I квартала 2020 года почти миллиард пользователей, особенно эта сеть востребована в Китае и соседних странах Юго-Восточной Азии.

Стоит ли говорить, как важно для западного мира на фоне запрета Facebook в Китае доносить свою точку зрения на мир для жителей Поднебесной. Мы становимся свидетелями волчьей схватки за TikTok.

Причем Вашингтон использует все инструменты политического давления и нерыночного подхода к сделке. Цель ясна — убрать китайцев из бизнеса. Если это не удастся, то как минимум для американских пользователей сеть заблокирует.

Нужно отметить, что следующей целью Вашингтона может стать Telegram. Эта сесть российского происхождения на начало апреля насчитывает свыше 400 млн пользователей.

Думаю, что любая влиятельная социальная сеть уже готова к атакам навязчивых «инвесторов», но план действий в кризисных ситуациях вряд ли сработает, когда решения принимают политики», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп потребовал продать китайскую социальную сеть TikTok американской компании до 15 сентября 2020 года.

Читайте также: Трамп считает, что США заслуживают комиссионных от покупки TikTok