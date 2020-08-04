Тбилиси, , 14:42 — REGNUM Представители посольства США пообещали оказать помощь родителям погибшей 19-летней девушки Тамар Бачалиашвили, которые требуют подключить к расследованию этого дела ФБР. Об этом 3 августа журналистам рассказал ее отец Джумбер Бачалиашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

Родители девушки провели акцию у здания американского посольства в Тбилиси. Они хотели, чтобы их требование передала посол США в Грузии Келли Дегнан. Отец погибшей сказал, что его в посольстве выслушали.

«Случившееся они приняли близко к сердцу. Я детально им все рассказал о происходящем. Они очень сожалеют. Обнадежили, что помогут всем, чем смогут, чтобы это дело было расследовано», — сказал Бачалиашвили.

Он добавил, что грузинские власти «погубят» себя, если будут мешать подключению к этому делу ФРБ. По мнению Джумбера Бачалиашвили, в МВД Грузии о причинах смерти его дочери «рассказывают сказки».

Напомним, Тамар Бачалиашвили, работавшую программистом, нашли мертвой в своей машине 24 июля после пяти дней поисков. Автомобиль стоял в лесу недалеко от Тетрицкало. Повреждений на теле не нашли, и следователи выдвинули версию о самоубийстве.

В грузинских СМИ распространили информацию, что девушку могли убить из-за того, что она взломала файлы с конфиденциальной информацией.

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