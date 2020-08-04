Томск, , 14:39 — REGNUM Планируется, что День знаний в школах, учреждениях профессионального и высшего образования Томской области пройдёт в традиционном, очном формате. Об этом на совещании 4 августа заявил томский губернатор Сергей Жвачкин.

По его словам, пока эпидобстановка позволяет региону начать учебный год не в дистанционном, а в очном режиме.

«Однако при этом должны неукоснительно выполняться рекомендации санитарных врачей. Хочу всем напомнить: несмотря на то, что мы постепенно снимаем ограничения, открываем ранее закрытые сферы услуг, мы продолжаем жить в режиме повышенной готовности», — подчеркнул Сергей Жвачкин.

Он отметил, что речь идёт о масочном режиме, использовании средств дезинфекции, социальном дистанцировании.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 4 августа коронавирус выявлен у 4358 человек.

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